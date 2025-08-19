«Видимо, всех беспокоят отношения России и Китая»: Минуллина об итогах «РОСТКОВ»

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» полностью оправдал себя. Об этом заявила руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, подводя предварительные итоги форума.

«Планируем, что он станет ежегодной площадкой выполнения поставленных задач от глав двух государств – Президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина», – заявила Минуллина.

Она отметила, что в рамках форума прошло 77 сессий, около 100 мероприятий, а также обширные культурная и спортивная программы. Всего форум посетили около 10 тыс. участников из 40 стран мира.

«Несмотря на повестку двустороннего сотрудничества, на форуме присутствует такое большое количество стран-участниц. Видимо, всех беспокоят отношения России и Китая», – сказала глава АИР РТ.

Среди основных тем форума Минуллина назвала межгосударственный диалог, побратимство городов, отношения с регионами и бизнес. Также здесь активно обсуждали логистическаую инфраструктуру, транспортную доступность, таможню, торговлю, образование и культуру.

«Надеемся, что Татарстан станет точкой входа для китайских инвестиций в Россию», – заключила глава АИР РТ.