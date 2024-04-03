«Видим прогресс в энергопроизводстве»: как завершила 2023 год энергетика Татарстана

В прошлом году в Татарстане трижды был превышен исторический максимум потребления электрической мощности и впервые он достиг 5,1 ГВт. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на заседании правительства РТ по вопросам энергоэффективности.

Среди основных показателей министр также выделил:

За 2023 год потребление электроэнергии по республике составило более 33 млрд КВт/ч, что на 1,1% выше показателя прошлого года. При этом в республике произведено 28 млрд КВт/ч;

На производство энергии за прошлый год затрачено на 4% больше ресурсов для производства одного КВт/ч электроэнергии;

В связи с активной застройкой Казани рассматривается строительство четвертого энергоисточника для покрытия тепловых нагрузок;

Средняя продолжительность авариных отключений за три последних года снизилась почти на треть и по итогам 2023 года составила 0,48 часа.

В свою очередь, Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что программы энергоэффективности реализуются в республике на протяжении нескольких десятилетий. По итогам прошлого года произошло снижение энергоемкости ВРП на 2%, а относительно 2007 года - на 22,3%.

«По большому счету, мы удерживаем энергопотребление за счет энергоэффективности. Но это еще не предел. Есть система организационных мер, которая имеет большой ресурс, но потом надо будет идти на технологии, на процессы, которые более энергоэффективны», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан – это крупный промышленный центр и потребитель и строить новые объекты нужно с большим запасом прочности.

«С одной стороны, санкции усложняют жизнь, но с другой, никогда без них таких производств у нас не было бы. Мы настолько привыкли все покупать, что даже не задумывались об этом. Ни самолетов, ни энергетических машин тяжелых, ничего не осталось. Конечно, все это надо развивать. И в том, что сейчас реализуется в энергетическом производстве, виден хороший прогресс», – добавил Раис РТ.