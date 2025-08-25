«Видим, как меняется качество жизни»: В Пестрецах подвели итоги программы «Наш двор»

Фестиваль добрососедства «Наш двор» состоялся сегодня в Пестрецах. Праздничная программа прошла в парке Детский городок и собрала горожан, гостей и активистов. Жители делились впечатлениями от изменений, которые принесла республиканская программа «Наш двор», и рассказывали, как она повлияла на качество городской жизни за последние пять лет.

На главной сцене парка выступили секретарь Пестречинского местного отделения партии «Единая Россия» Раис Сулейманов, представители республиканского актива – депутат Госдумы РФ Марат Нуриев, депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов, а также Сария Сабурская. Кроме того, к гостям праздника со сцены обратился член Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ, председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией РТ имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Татарстан по праву входит в число регионов-лидеров России по качеству жизни, экономической стабильности и социальной гармонии. Благодаря активной реализации республиканских программ мы видим, как у нас меняется качество жизни. Наш район – неотъемлемая часть этого успеха республики. Я благодарен вам, уважаемые пестречинцы, что вносите свой посильный вклад в развитие республики и района», – отметил Раис Сулейманов.

Он также сообщил, что за последние пять лет в районе появились новые школы, детсады, медучреждения, парки и спортивные объекты. Только по программе «Наш двор» благоустроили 95 дворов 187 многоквартирных домов. В 2025 году продолжаются строительство и ремонт соцобъектов, дорог и коммунальной инфраструктуры.

«Все достижения нашего района стали возможны благодаря слаженной работе всех жителей, органов местного самоуправления и, конечно, благодаря всесторонней поддержке руководства республики. Мы видим, как вы включаетесь в преобразование района, и призываем быть и дальше такими же активными патриотами своей республики и малой родины», – заключил Сулейманов.

Тимур Камалетдинов, в свою очередь, отметил, что развитие Татарстана видно не только жителям, но и гостям из соседних регионов. Республика становится все более комфортной и удобной для жизни.

«Приезжая в соседние регионы вы, наверняка, сравнивали и видели, насколько Татарстан красивее и удобнее. Как много руководством республики делается для того, чтобы наши жители могли самореализовываться, отдыхать. Мне, как человеку, всю жизнь занимающемуся молодежной политикой, приятно видеть, какое огромное внимание уделяется молодежи и патриотическому воспитанию», – сказал он.

Праздничный день завершился церемонией награждения Благодарственными письмами Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, активно участвовавших в реализации программы «Наш двор».

Сразу после фестиваля добрососедства его участников и гостей ждало выступление Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева и исполнительницы Зарины Хасаншиной. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками работали палатки «Единой России», где раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Фотографии предоставлены пресс-службой Пестречинского района