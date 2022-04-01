Видеосервис Wink представляет премьеры апреля

«Последний аксель» (18+, с 29 марта) — каждый вторник в апреле будут выходить новые эпизоды спортивно-драматического сериала. Российское женское катание находится на подъеме — все знают имена фигуристок и горячо переживают за каждый аксель и тулуп. Сериал показывает, какие непростые будни стоят за праздником, который дарят болельщикам выступления любимых спортсменов. Поклонники этого вида спорта наверняка увидят отсылки к главным действующим лицам современного фигурного катания. В одной из ролей в фильме снялся легендарный Алексей Ягудин — олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. В главных ролях также большие звезды — Елена Подкаминская, Михаил Трухин, Александр Семчев и другие. Юную фигуристку, которая мечтает о победах, чтобы обеспечить будущее себе и любимой сестре, сыграла Ангелина Загребина. Первые две серии уже можно посмотреть в Wink, причем зрители поставили очень высокую оценку проекту — 9,4 балла (из 10).

«Крюк» (18+, с 20 апреля) — еще один спортивно-ледовый сериал, но посвященный хоккею. Никита Крюков — в недавнем прошлом хоккеист, а сейчас спортивный агент. У него есть свои идеалы и представления о честном спорте, но как они совместимы с бизнесом? В главной роли — Юрий Колокольников, также в сериале снимались Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Алексей Маклаков и другие.

«Пласт» (16+, с 1 апреля) — напряженная янтарно-криминальная драма со звездным актерским составом: Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Виктория Богатырева, Эмила Егорова и другие. Слава и Женя дружат с детства, а сейчас вместе занимаются незаконным сбытом янтаря и мечтают разбогатеть. Упустив когда-то реальный шанс, они снова получили возможность «подняться» — друзьям нужно реализовать большую партию контрабандного солнечного камня. Выдержит ли старая дружба искушение большими деньгами?

«Брат во всем» (16+, с 7 апреля) — история взросления двух братьев-близнецов, которые мечтают стать военными летчиками. В главных ролях — Сергей и Николай Журавлёвы. Самые близкие по рождению люди оказываются совершенно разными с точки зрения готовности к суровым испытаниям и нагрузкам, которых требует воплощение мечты. Военно-воздушное кино традиционно вызывает большой отклик у зрителей Wink, новая картина имеет шансы повторить недавний успех «Летчика» (12+) и «Неба» (12+).

«Худший человек на свете» (18+, с 12 апреля) — норвежская мелодрама. Юлия (Ренате Реинсве) переживает кризис 30-летия: девушке очень хочется найти лучшую версию себя. Режиссер Йоаким Триер разбивает этот поиск на 12 глав. Юлия меняет профессии и интересы, переживает длительные отношения и легкие увлечения, принимает новые обстоятельства и открывает в себе неожиданные черты. Эта неторопливая человеческая история уже покорила зрителей Каннского фестиваля 2021 года (приз за лучшую женскую роль) и получила две номинации на «Оскар» в этом году.

«История моей жены» (16+, с 4 апреля) — экранизация романа венгерского писателя Милана Фюшта. Картина переносит зрителя в 20-е годы прошлого века и ставит перед ним вопрос — какую роль в судьбе играет случай? Сидя с приятелем в кафе, капитан Якоб Штэрр (Гийс Нейбр) заключает пари, что женится на первой женщине, которая переступит порог заведения. Так его женой становится Лиззи (Леа Сейду), красивая и легкая, но крайне ветреная француженка. Семейные отношения, начавшиеся как приключение, становятся всё запутаннее, а разобраться, кто в этом виноват — случай или супруги, все сложнее. Фильм доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink.

«Сядь за руль моей машины» (18+, с 30 апреля) — эта японская драма тоже снята по мотивам классической литературы: причудливым образом в ней соединились «Дядя Ваня» Чехова и рассказ Харуки Мураками. Главный герой, режиссер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима), ставит русскую театральную классику и одновременно пытается разобраться в собственной жизни после смерти жены. Каждый день Юсукэ садится в автомобиль и едет на репетицию, но за рулем по условиям договора с театром — девушка-водитель, молчаливая Мисаки (Токо Миура). Машина становится проводником между прошлым и будущим обоих героев, а звучащая в ней запись голоса жены Юсукэ, которая читает пьесу Чехова, ставит перед героями вопросы, ответы на которые помогают им найти силы жить дальше. Картина получила премию «Оскар» в 2022 году как лучший иностранный фильм.

«Одинокий волк» (16+, с 14 апреля) — американская драма, которая рассказывает историю мусорщика по кличке Клин (Эдриан Броуди). Имя обыгрывает уход героя от «грязного» криминального прошлого — по-английски clean значит «чистый». Генеральная уборка в жизни помогает Клину начать все заново: горожане доверяют ему и однажды предлагают взять шефство над девочкой-подростком. Но, защищая ее, он снова берет в руки оружие и оказывается в шаге от ловушки, которая готова затянуть его обратно в преступную жизнь.

«Человек божий» (12+, с 21 апреля) — греческий байопик, в основе которого — жизнь одного из наиболее почитаемых православных святых Нектария Эгинского (1846–1920). Переживший множество лишений, отстраненный с поста митрополита из-за хитроумных интриг Нектарий в Греции известен как чудотворец и исцелитель. Вместе с греческими артистами в картине снялись Микки Рурк и Александр Петров. Фильм будет доступен эксклюзивно в Wink.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа. МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает свыше 5,7 млн клиентов.