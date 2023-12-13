Видеосервис «Ростелекома» запускает социальный проект для родителей и подростков

Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис «Ростелекома» Wink.ru запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются». Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. Проект рассказывает каковы могут быть последствия необдуманных действий и подсказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением подростков.

На сайте можно не только больше узнать о том, как помочь своему ребенку, но и при необходимости получить помощь профессионалов, обратившись по телефонам горячих линий и служб помощи или заполнив специальную форму. В разделе «Советы психологов» приведены примеры самых разных сложных ситуаций, с которыми сталкиваются родители подростков, и даны советы, как с ними можно справиться:

• Что делать, если ребенок все время играет в агрессивные компьютерные игры?

• Как быть, если подросток ничем не интересуется?

• Сын признался мне, что совершил кражу. Что делать? Как реагировать?

• Сын проводит все свободное время с друзьями, часто возвращается со ссадинами, побоями. Что я могу сделать?

• В родительском чате написали, что у моего ребенка девиантное поведение. Как это исправить? Куда можно обратиться?

Экспертами раздела выступили директор Московской школы практической психологии и идеолог проекта для подростков «БереZка» Гули Базарова, а также сотрудники психологического центра «Квартет».

Отдельный раздел сайта — «Юридическая ответственность» — посвящен разбору неправомерных действий подростков с точки зрения действующих норм Уголовного кодекса РФ. На сайте есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.

«Любой пацан и хулиган — это прежде всего сын, внук, племянник. Наш проект помогает не «упустить» ребенка. Мы честно рассказываем и родителям и подросткам, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие “друзья” не спасут, а скорее наоборот… Насилие и криминал расчеловечивают и настигают в том числе самого беспредельщика. А спасти от всего этого может только семья. Конечно, в особо сложных случаях важно привлекать специалистов, и в нашем социальном проекте описаны первые шаги, что нужно делать, чтобы спасти близкого человека», — подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

«Согласно исследованиям, родители подростков проводят с ними полноценно, не отвлекаясь, не больше шести минут в день. Мы стараемся предложить максимально эффективные инструменты, чтобы решить проблему стало проще. Мы понимаем чувства каждого родителя. Надеемся, что наш проект поможет родителям найти нужные ответы в самых острых ситуациях», — рассказала руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина. Реклама. ПАО «Ростелеком»