Видеосервис «Ростелекома» Wink.ru представляет декабрьские кинопремьеры

Фото: ПАО "Ростелеком"

Декабрь — время, когда все становятся немного детьми, снова верят в сказки и ждут чудес. Видеосервис «Ростелекома» Wink.ru поддерживает это предновогоднее настроение.

14 декабря видеосервис начнет показ пятого сезона молодежного хита «Трудные подростки» (18+). В нем герои останутся без своего тренера Антона Ковалёва (Никита Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалёв и его воспитанники — злейшие враги. Смогут ли они простить друг друга?

А вот новый домашний сериал «Котострофа» (16+) уже доступен для просмотра целиком. Потому что до конца самой последней, восьмой серии невозможно оторваться от истории, в центре которой — хитрый рыжий кот, который живет сам по себе. Только вот в его уютный кошачий мир внезапно врывается целая семья незваных квартирантов. Найдут ли все жители квартиры общий язык друг с другом или теперь их быт окончательно потерпит котострофу?

Всей семьей можно посмотреть и спортивную драму «Легенда о самбо» (12+). Фильм, основанный на реальных событиях, возвращает зрителей в 1936 год, когда это единоборство только зарождалось. Два мастера боевых искусств с совершенно разным опытом буквально одержимы идеей создания национальной борьбы. Wink.ru покажет эту картину 14 декабря.

Следующая отечественная декабрьская премьера заставит сильнее биться сердца множества поклонников исторических авантюрных фильмов: специально для них режиссер Светлана Дружинина сняла новые приключения отважных морских офицеров. В фильме «Гардемарины 1787. Война» (12+) недружественные державы в очередной раз задумали недоброе. Но Россию защищают уже два поколения гардемаринов. Под командованием генерала Суворова они становятся участниками исторического сражения при Кинбурне 1787 года. В главных ролях — Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Михаил Мамаев. Фильм доступен на видеосервисе с 15 декабря.

Маленьких зрителей в преддверии новогодних каникул ждут сразу две мультпремьеры. Уже 16 декабря будут доступны приключения с представителями фауны в главных ролях — «Дозор джунглей. Кругосветка» (6+). Это продолжение французской франшизы о том, как команда разношерстных животных защищает любимые джунгли от разных напастей. В этот же день можно будет посмотреть южноафриканский фантастический мультфильм «Супермозг» (12+) о школьнике Нормане, который так сильно верит существование внеземных цивилизаций, что однажды и правда устанавливает контакт с инопланетянами.

Задержаться в космосе можно, посмотрев французскую комедию «Папа, не звезди!» (16+). Непутевый Али (Хаким Жемили) пытается наладить отношения с 8-летней дочерью, которая после развода родителей живет с мамой. Получается не очень, ведь порадовать или удивить ребенка ему нечем. Но однажды обычный доставщик еды получает необычный заказ и попадает на борт международной космической станции. Этот космическую одиссею видеосервис покажет 21 декабря.

В декабре по четвергам продолжат выходить новые эпизоды 8-серийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). 21 декабря станет доступен заключительный эпизод резонансного сериала.

Ну а тем, кому в предновогодней горячей гонке хочется чего-нибудь леденящего душу, подойдет американский триллер «Нефариус» (18+). Фишка фильма — в камерности, причем в буквальном смысле слова. Сюжет разворачивается в тюремной камере, где серийный убийца, осужденный на казнь, проводит свой последний день. Фильм доступен в Wink.ru с 1 декабря. Реклама. ПАО «Ростелеком».