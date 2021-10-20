Видеоролик «Мама, я татар» стал хитом в соцсетях

Видеоролик, на котором мальчик Алексей Фролов доказывает своей маме, что он татарин, стал хитом в соцсетях. Только в TikTok его посмотрели более 9 млн пользователей.

На видеоролике малыш рассказывает маме, что он татарин, но не находит у нее понимания. «Я русская, пара русский, ты тоже русский», — разводит руками мама. Но малыш все равно утверждает, что он «татар». В конце концов мама просит сына пояснить почему он татарин.

«Да потому, что татары мне нравятся», — искренне отвечает ребенок.