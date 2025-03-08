Видеопроект «Имена Республики»: Раис Беляев - легенда советского Автограда

Драматичная история комсомольского и партийного лидера

Поступательная комсомольская и партийная карьера, успех челнинской мегастройки, затем опала, восстановление доброго имени и безвременный уход в 1996-м - такой была судьба Раиса Беляева. В январе этого года ему могло бы исполниться 90. Раиса Кимовича нет с нами уже почти 30 лет, но его помнят до сих пор - и далеко не только в Набережных Челнах.





Автор и ведущий проекта – Нияз Ахмадуллин.