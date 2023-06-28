«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам, зачем нужен совет многоквартирного дома

Из тринадцатого информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают, что такое совет многоквартирного дома и зачем он нужен. Ролик выйдет в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«В тринадцатом ролике поговорим о совете многоквартирного дома. Цель ролика заключается в том, чтобы ознакомить жителей с необходимостью создания в доме, которым управляет управляющая компания, совета МКД. В ролике расскажем, в чем плюсы для жителей дома от создания совета дома, как связующего звена между управляющей компанией и жильцами», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Проект «Видеопомощник ЖКХ» стартовал в этом году в рамках конкурса по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Его цель — повышение информированности жителей республики по способам решения наиболее острых проблем в сфере ЖКХ.

Всего создано 30 видеороликов по наиболее актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их можно посмотреть на видеосервисе YouTube каждую среду.