«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам об озеленении придомовых территорий

Из девятнадцатого информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают о правилах озеленения придомовых территорий. Ролик выйдет в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«В городах есть дворы, в которых необходимо провести такие работы. Существуют определенные нормы по озеленению прилегающих к жилым домам земельным участкам», – сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«Видеопомощник ЖКХ» – это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.