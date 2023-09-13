«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам об обслуживании лифтов в жилых домах

Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают о правилах эксплуатации и обслуживания лифтов в жилых домах. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«Лифт — самое востребованное средство передвижения в жилых домах. Как и все механизмы, лифты требуют постоянного ухода и обслуживания. Кто должен осуществлять это обслуживание и в чем заключается уход за лифтами — об этом идет речь в нашем информационном ролике», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.