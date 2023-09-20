«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам об экономии энергоресурсов

Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают об экономии энергоресурсов. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«Экономия энергоресурсов — не только один из факторов сохранения окружающей среды, но и возможность сэкономить семейный бюджет», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

В ролике говорится, что основным «пожирателем» электроэнергии в доме является домашняя техника. Поэтому людям рекомендуется выбирать энергосберегающие приборы. Автор ролика дает советы людям, как пользоваться электрочайниками, холодильниками, кондиционерами, стиральными машинами и другой техникой, чтобы сократить расходы энергии.

«Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.