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«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам об экономии энергоресурсов
Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают об экономии энергоресурсов. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».
«Экономия энергоресурсов — не только один из факторов сохранения окружающей среды, но и возможность сэкономить семейный бюджет», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.
В ролике говорится, что основным «пожирателем» электроэнергии в доме является домашняя техника. Поэтому людям рекомендуется выбирать энергосберегающие приборы. Автор ролика дает советы людям, как пользоваться электрочайниками, холодильниками, кондиционерами, стиральными машинами и другой техникой, чтобы сократить расходы энергии.
«Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.
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