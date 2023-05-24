«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам о ремонте многоквартирных домов

В восьмом информационном ролике «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают о том, как проводится текущий ремонт многоквартирных домов. Ролик выйдет в рамках нового совместного проекта «Татар-информа» и Ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«В восьмом ролике поговорим о ремонте многоквартирного дома. Наша цель – ознакомить жителей республики с нюансами проведения текущего ремонта в жилых домах. Люди узнают, что входит в такие понятия, как текущий ремонт и ремонт подъезда, а также об особенностях их проведения», — сообщил исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ», член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Проект «Видеопомощник ЖКХ» стартовал в этом году в рамках конкурса по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Его цель — повышение информированности жителей республики по способам решения наиболее острых вопросов в сфере ЖКХ.

Всего будет создано 30 видеороликов по наиболее актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их можно посмотреть на видеосервисе YouTube каждую среду.