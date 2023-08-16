«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам о правилах установки и оплаты услуг домофонов

В двадцатом информационном ролике «Видеопомощник ЖКХ» речь пойдет о домофонах в многоквартирных жилых домах. Ролик вышел в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«В настоящее время вопросу безопасности уделяется большое внимание. В жилых домах устанавливаются видеодомофоны и домофоны с дистанционным открытием. Мы ознакомим жителей Татарстана о правилах их установки и начислениях за пользование», – сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«Видеопомощник ЖКХ» – это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.