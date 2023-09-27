«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам о правилах составления счет-фактур за ЖКУ

Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают о правилах формирования счет-фактур за ЖКУ. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«Квитанция за ЖКХ — официальный платежный документ, где отражается информация о задолженности потребителей за прошедший расчетный период перед управляющими и ресурсосберегающими организациями, которые предоставляют жилищные и коммунальные услуги. Расчет по коммунальным услугам формируется на основе данных, которые предоставляют потребители. В платежном документе есть отдельный блок с данными по индивидуальным приборам учета, установленным в помещениях плательщика, и их показаниях за расчетный период», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

В ролике говорится, что на платежном документе не допускается размещение рекламы, за исключением социальной, а также справочно-информационных сообщений. Оплачивать квитанцию нужно в полном размере, а если какая-либо из услуг не была оказана, нужно составить своевременно акт о недопоставке или предоставлении некачественной услуги.

«Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.