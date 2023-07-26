«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам о порядке замены почтовых ящиков в домах

Из семнадцатого информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают, каков порядок замены почтовых ящиков в жилых домах. Ролик выходит в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«В семнадцатом ролике речь пойдет о почтовых ящиках. Мы расскажем, каков порядок их замены. Это короткий, но информативный ролик, в котором люди смогут найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Проект «Видеопомощник ЖКХ» стартовал в этом году в рамках конкурса по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Его цель — повышение информированности жителей республики по способам решения наиболее острых проблем в сфере ЖКХ.

Всего создано 30 видеороликов по наиболее актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их можно посмотреть на видеосервисе YouTube каждую среду.