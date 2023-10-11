«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам о начислениях за вывоз мусора

Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают о правилах содержания контейнерных площадок и начислениях за ТКО. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«К ТКО относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе удовлетворения жителями личных и бытовых нужд, а также уличный смет, растительные отходы с газонов. Растительные отходы не относятся к ТКО. Они вывозятся не региональным оператором по обращению с ТКО, а по договору с лицами, имеющими разрешительную документацию на данный вид работ, по нерегулируемой цене», — объяснил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

В ролике рассказывается об обязанностях управляющих организаций и региональных операторов в сфере обращения с ТКО, о том, кто должен вывозить крупногабаритные обходы — строительный мусор, мебель и технику, а также о начислениях за вывоз мусора.

«Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов.