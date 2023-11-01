«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам о мерах борьбы с грызунами и тараканами

«Такая живность нам не нужна» — под таким названием вышел сегодня новый информационный ролик проекта «Видеопомощник ЖКХ». Из него жители Татарстана узнают о правилах борьбы с насекомыми и грызунами в многоквартирных домах.

«Это заключительный, тридцатый ролик, вышедший в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации „Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ“. В нем мы расскажем о том, что нежелательная живность в жилых домах может служить разносчиками заболеваний и причинять неудобства людям. Речь идет о крысах, мышах, тараканах, клопах, комарах», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Спикер отметил, что в Татарстане обращения по наличию грызунов и насекомых в жилых домах принимает Роспотребнадзор. В Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ в этом году таких жалоб не поступало. Но если подобные факты подтверждаются, то управляющие организации и должностные лица привлекаются к административной ответственности.

Серия информационных роликов «Видеопомощник ЖКХ» были запущены ассоциацией «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». «Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов.

Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ, собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.