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«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам о капремонте жилых домов
Из девятого информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают об особенностях проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Ролик выйдет в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».
«В девятом ролике поговорим о капитальном ремонте многоквартирного дома. Цель ролика — ознакомить жителя с нюансами проведения капитального ремонта в многоквартирном доме. Что входит в понятие капитального ремонта, чем капитальный ремонт отличается от текущего, особенности проведения текущего ремонта», — пояснил исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.
Проект «Видеопомощник ЖКХ» стартовал в этом году в рамках конкурса по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Его цель — повышение информированности жителей республики по способам решения наиболее острых проблем в сфере ЖКХ.
Всего будет создано 30 видеороликов по наиболее актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их можно посмотреть на видеосервисе YouTube каждую среду.
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