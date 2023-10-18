Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам, кто отвечает за состояние деревьев во дворах
Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают, кто должен своевременно убирать аварийные деревья на придомовых территориях. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».
«Почти у каждого многоквартирного дома есть придомовая территория, которая входит в состав общего имущества дома. Управляющая организация должна содержать ее надлежащим образом. При этом жители дома могут вносить свои предложения по приведению придомовой территории в хорошее состояние», — объяснил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.
В ролике рассказывается, что за сохранность деревьев на придомовой территории и надлежащий уход за ними отвечают управляющие организации. Аварийным считается старое дерево, если при сильном ветре его стволы или ветви могут сломаться и нанести вред здоровью людей или повредить имущество (чаще всего — это припаркованные автомобили). Если деревья растут вдоль улично-дорожной сети, то ответственность за них несет администрация района.
«Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»