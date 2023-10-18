news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 18 октября 2023 09:00

«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам, кто отвечает за состояние деревьев во дворах

Скопировать ссылку

Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают, кто должен своевременно убирать аварийные деревья на придомовых территориях. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«Почти у каждого многоквартирного дома есть придомовая территория, которая входит в состав общего имущества дома. Управляющая организация должна содержать ее надлежащим образом. При этом жители дома могут вносить свои предложения по приведению придомовой территории в хорошее состояние», — объяснил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

В ролике рассказывается, что за сохранность деревьев на придомовой территории и надлежащий уход за ними отвечают управляющие организации. Аварийным считается старое дерево, если при сильном ветре его стволы или ветви могут сломаться и нанести вред здоровью людей или повредить имущество (чаще всего — это припаркованные автомобили). Если деревья растут вдоль улично-дорожной сети, то ответственность за них несет администрация района.

«Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов.

#ЖКХ #дмитрий романов #двор
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100