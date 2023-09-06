«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам, когда менять счетчики электроэнергии

Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают о порядке замены и поверки приборов учета электрической энергии. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«В двадцать третьем выпуске речь идет о порядке замены и поверки приборов учета по электроснабжению. Счетчик электроэнергии нужно заменить на новый, если прибор устарел, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Срок эксплуатации прибора учета, заявленного изготовителем, обычно составляет 30 лет. Периодически нужно проводить поверку счетчика», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«Видеопомощник ЖКХ» – это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы в сфере ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.