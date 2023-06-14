«Видеопомощник ЖКХ» расскажет татарстанцам, что делать, если квартиру затопило

Из одиннадцатого информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают, что нужно делать, если их квартиру затопило. Ролик выйдет в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«Цель ролика – ознакомить жителей с порядком действий при подобных ситуациях. В ролике объясним, зачем нужно составлять акт о затоплении квартиры, определять виновных, проводить экспертизу и другие действия», – сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Проект «Видеопомощник ЖКХ» стартовал в этом году в рамках конкурса по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Его цель — повышение информированности жителей республики по способам решения наиболее острых проблем в сфере ЖКХ.

Всего создано 30 видеороликов по наиболее актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их можно посмотреть на видеосервисе YouTube каждую среду.