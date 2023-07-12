«Видеопомощник ЖКХ» объяснит татарстанцам, как действовать при затоплении подвалов

Из пятнадцатого информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают алгоритм действий при затоплении подвалов. Ролик выйдет в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«В пятнадцатом ролике поговорим о мероприятиях при затоплении подвалов. Цель ролика – рассказать жителям о том, как предотвращать заливы подвалов, чтобы дом не отсырел. В ролике расскажем, что нужно знать людям о подвалах многоквартирных домов, кого и как привлекать к ответственности за некачественно оказанную услугу по их содержанию», – сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Проект «Видеопомощник ЖКХ» стартовал в этом году в рамках конкурса по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Его цель — повышение информированности жителей республики по способам решения наиболее острых проблем в сфере ЖКХ.

Всего создано 30 видеороликов по наиболее актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их можно посмотреть на видеосервисе YouTube каждую среду.