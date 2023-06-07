«Видеопомощник ЖКХ» расскажет о проведении общих собраний собственников жилья

Согласно Жилищному кодексу России, органом управления в многоквартирном доме является общее собрание собственников жилья. В 10-м выпуске проекта «Видеопомощник ЖКХ» татарстанцам представят алгоритм проведения подобных встреч.

«Все вопросы, которые есть в многоквартирном в доме, должны быть рассмотрены на собрании с приглашением всех собственников, в том числе жилых и нежилых помещений. Участие в собрании является для собственников помещений в доме не только обязанностью, но также может предоставить полезные и необходимые сведения, знания и информацию о требованиях законодательства, о различных проблемах дома и выбрать пути их решения», — рассказал исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

Он подчеркнул, что подобная форма управления помогает разрешить конфликты жильцов с УК и решить проблемы, возникшие между собственниками в доме.

«Видеопомощник ЖКХ» — совместный проект «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ». Он стартовал в этом году в рамках конкурса по предоставлению грантов РТ некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Его цель — повышение информированности жителей республики по способам решения наиболее острых проблем в сфере ЖКХ.