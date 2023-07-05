«Видеопомощник ЖКХ» расскажет о мерах безопасности во дворах

Из четырнадцатого информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают о мерах безопасности во дворах жилых домов. Ролик выходит в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«В четырнадцатом ролике поговорим о безопасности во дворах жилых домов. Цель ролика — рассказать людям, что нужно сделать, чтобы во дворе было безопасно людям, а имущество было в сохранности. Объясним, что нужно знать жителям, чтобы обезопасить свое имущество во дворах, расскажем правила поведения на детских площадках и что делать, если возле вашего дома много аварийных деревьев», — сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Проект «Видеопомощник ЖКХ» стартовал в этом году в рамках конкурса по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Его цель — повышение информированности жителей республики по способам решения наиболее острых проблем в сфере ЖКХ.

Всего создано 30 видеороликов по наиболее актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их можно посмотреть на видеосервисе YouTube каждую среду.