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«Видеопомощник ЖКХ» расскажет, как бороться с соседями, хранящими личные вещи в подъезде
В новом информационном ролике «Видеопомощник ЖКХ» речь пойдет о незаконном захламлении мест общего пользования жильцами многоквартирных домов и установке ограждений. Ролик вышел в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».
«В двадцать первом ролике речь идет о незаконном использовании мест общего пользования – захламлении, установке ограждений на лестничных клетках. Мы рассказываем о порядке действий при нарушении соседями правил проживания в многоквартирном доме», – сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.
В частности, речь идет о том, что в тамбурах, на лестничных клетках и под лестницами в подъездах жилых домов запрещено хранение личных вещей, мусора и других материалов, которые могут привести к пожару.
«Видеопомощник ЖКХ» – это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.
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