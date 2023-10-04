«Видеопомощник ЖКХ» подскажет татарстанцам оптимальный способ управления жилым домом

Из нового информационного ролика «Видеопомощник ЖКХ» жители Татарстана узнают о возможных способах управления многоквартирными домами, чтобы выбрать оптимальный. Ролик вышел сегодня в рамках совместного проекта «Татар-информа» и ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

«Мы ознакомим жителей Татарстана с информацией о способах и видах управления многоквартирным домом. В жилищном кодексе прописано несколько возможных форм: непосредственное управление, товарищество собственников жилья или жилищно-строительные кооперативы, а также управляющие компании», — объяснил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» и член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Так, непосредственное управление возможно лишь в небольших домах, насчитывающих не более 30 квартир. В таком случае собственники квартир должны на общих собраниях решать насущные вопросы. Также можно выдать доверенность одному человеку, уполномоченному действовать от имени всех.

«Жильцы должны доверять друг другу и уметь бесконфликтно распределять административную нагрузку и деньги на общие нужды», — подчеркнул Романов.

«Видеопомощник ЖКХ» — это короткие, но информативные ролики, где каждый сможет найти ответы на самые актуальные вопросы сферы ЖКХ, которыми ежедневно задаются собственники многоквартирных домов. Проект нацелен на активных людей в возрасте от 25 до 66 лет, председателей товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также советов многоквартирных домов.