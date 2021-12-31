Видеообращение Рустама Минниханова к Новому году появилось в интернете

фото: пресс-служба Президента РТ

Планомерная реализация социальных программ способствовала улучшению условий жизни, учебы и работы в Татарстане. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов в обращении к татарстанцам по случаю Нового года.

«Этот праздник традиционно воплощает наши самые светлые надежды и ожидание чудес, оптимизм и веру в будущее. Мы подводим итоги и строим новые планы. В уходящем году благодаря успешному развитию экономики мы обеспечили реализацию важнейших инфраструктурных проектов, продолжили возводить новое жилье, школы, детские сады и другие социально-культурные объекты. Планомерная реализация социальных программ способствовала улучшению условий жизни, учебы и работы в Татарстане», — подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана выразил признательность медицинским работникам региона: «Их самоотверженный труд и принятые противоэпидемические меры позволили стабилизировать ситуацию. Подлинную человечность и доброту, взаимовыручку и поддержку нуждающимся оказывали в трудную минуту волонтеры республики».

«Подавляющее большинство татарстанцев поддержало курс на динамичное развитие Республики Татарстан, всемерное укрепление могущества России в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», — добавил руководитель республики.

В рамках Года родных языков и народного единства реализованы многочисленные проекты и мероприятия. Это способствовало укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике.

«Предстоящий 2022 год мы объявили Годом цифровизации. Уверен, он будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики, совершенствованию технологий и сервисов, направленных на повышение доступности получаемых услуг», — заметил Президент РТ.

«Дорогие татарстанцы! Пусть наступающий год принесет только самое лучшее! Здоровья вам, счастья и благополучия!» — пожелал Рустам Минниханов.