Видеонаблюдение от «Ростелекома» поддерживает порядок в ЖК «Салават купере» в Казани

«Ростелеком» оснастил системой видеонаблюдения девять домов жилого района «Салават купере» в Казани. За порядком в подъездах, лифтах и на детских площадках следят 328 камер.

Жители и сотрудники управляющей компании с помощью специального приложения или в браузере могут наблюдать за происходящим во дворах и подъездах, оперативно реагировать на нарушения порядка, а при необходимости — обращаться к архиву записей. Информация с камер видеонаблюдения передается в защищенное облако «Ростелекома», где хранится неделю.

«Для каждого дома разрабатывался индивидуальный проект, продумывалось оптимальное расположение камер для наиболее полного обзора территории. Наши специалисты прежде всего ориентируются на потребности жителей конкретного дома: для одних важна возможность наблюдать за парковкой или входами на крышу и в подвал, для других — контроль за лестничными площадками и лифтами», — сказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Павел Гонцов.

«С помощью видеонаблюдения от “Ростелекома” в “Салават купере” уже раскрыто несколько правонарушений. Записи с камер неоднократно помогали определить виновников ДТП, покинувших место аварии, и зафиксировать факты квартирных краж», — сказал директор управляющей компании «Жилищный фонд» Эдуард Ибрагимов.

Установка оборудования продолжается — до конца апреля «Ростелеком» подключит в «Салават купере» еще 68 видеокамер.

Получить дополнительную информацию о сервисе «Видеонаблюдение» можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на официальном сайте компании и по номеру 8 800 200 30 00.