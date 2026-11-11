Видеокорреспондент «Татар-информа» заняла второе место на «Многоликой России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Видеокорреспондент информационного агентства «Татар-информ» Айсылу Кашапова заняла второе место в номинации «Лучший проект в цифровых медиа, посвященный межкультурному диалогу» на XVII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия».

Призовое место Айсылу Кашаповой принес цикл видеосюжетов род названием «Традиции на тарелке», запущенный в прошлом году. Гости программы готовят национальные блюда и параллельно рассказывают о культуре и традициях своего народа. Проект реализуется совместно с Домом дружбы народов РТ.

«Программа наверняка не только очень интересная, но и очень вкусная», – заметил ведущий мероприятия в ходе церемонии награждения.

В общей сложности в этом году на конкурс «Многоликая Россия» поступило 252 заявки из 54 регионов России – всего 1133 работы. Церемония награждения была организована в рамках проходящего в Казани XI Форума национальных СМИ «Единство в многообразии».