news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 декабря 2025 17:31

Видеокорреспондент «Татар-информа» стала победителем конкурса среди СМИ «Добро в эфире»

Читайте нас в
Телеграм
Видеокорреспондент «Татар-информа» стала победителем конкурса среди СМИ «Добро в эфире»
Фото: © «Татар-информ»

Видеокорреспондент «Татар-информа» Рамиля Мухаметшина стала победителем в номинации «Лучший видеоролик о деятельности добровольческого сообщества РТ» в республиканском конкурсе среди СМИ «Добро в эфире».

Конкурс проводился с 15 октября по 16 ноября и был открыт для самых разных представителей медиасферы: зарегистрированных и незарегистрированных СМИ, блогеров, авторских коллективов, медиаволонтеров.

Организаторами конкурса выступили АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

#Татар-информ #конкурс #Волонтеры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025