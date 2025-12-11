Видеокорреспондент «Татар-информа» стала победителем конкурса среди СМИ «Добро в эфире»

Фото: © «Татар-информ»

Видеокорреспондент «Татар-информа» Рамиля Мухаметшина стала победителем в номинации «Лучший видеоролик о деятельности добровольческого сообщества РТ» в республиканском конкурсе среди СМИ «Добро в эфире».

Конкурс проводился с 15 октября по 16 ноября и был открыт для самых разных представителей медиасферы: зарегистрированных и незарегистрированных СМИ, блогеров, авторских коллективов, медиаволонтеров.

Организаторами конкурса выступили АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».