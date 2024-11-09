Видеоблогер Элина Бакунова: «Иностранцы были по-хорошему в шоке, узнав о Сабантуе»

«На YouTube было всего три или четыре блогера с каналами на английском из России»

– Элина, расскажите немного о себе. Откуда вы родом?

– Я из Пермского края, село Барда. Это татарское село, расположенное примерно в 100 километрах от Перми. Мой папа из Пермского края, а мама из Башкортостана. Выросла я в Перми, но каждое лето проводила в Уфе. А после 11-го класса уехала в Москву и поступила в РУДН.

– Откуда у вас такие интерес и любовь к языкам?

– Так как я из маленького села, мне всю жизнь хотелось увидеть что-то большее. Я никогда не была за границей, только в Башкортостане и своем регионе. Всегда было безумно интересно увидеть мир. И где-то с 10-го класса я начала самостоятельно целенаправленно изучать английский, хорошо сдала ЕГЭ и получила стипендию, чтобы учиться в Москве. Уже в РУДН выиграла Всероссийскую стипендию и поехала учиться по обмену в Америку, где улучшила знание языка. После этой поездки я открыла для себя путешествия.

После завершения учебы в университете у меня была возможность работать на разных телеканалах, но я поняла, что работа в офисе не для меня. И уехала работать учителем английского во Вьетнам, где нашла свое дело.

– Чем вас привлекла именно эта тематика – путешествия, народы и культуры?

– После первых поездок в другие страны и на другие континенты я почувствовала себя свободной, поняла, что могу находить возможности по всему миру, могу просто поехать на любой конец света, жить там, изучать новую культуру. И мне это было безумно интересно, это был потрясающий опыт. Я стала еще больше путешествовать и загорелась этим, потому что каждая поездка – это неповторимый опыт и впечатления.

– То есть вы сначала решили путешествовать и изучать разные языки и культуры, а потом уже – вести блог? Или все это произошло примерно в одно время?

– Когда я работала во Вьетнаме, я выиграла еще одну стипендию и поехала учиться в Италию. Меня стали постоянно спрашивать, откуда я нахожу такие возможности, как вообще возможно учиться в Америке или Италии бесплатно, как искать работу и обустроиться в другой стране. Тогда я поняла, что этими знаниями нужно делиться, и начала свой блог.

Изначально он был на русском языке, я рассказывала о стипендиях, учебе за границей и путешествиях. Потом поняла, что мне очень интересно было бы вести видеоблог на YouTube, поскольку с детства любила снимать, ловить моменты на видео, потом монтировать их в какую-то историю.

– А почему решили все-таки перейти на английский язык?

– Постепенно блог перешел на английский, потому что у меня было очень много друзей-иностранцев, и это стало комфортным для меня. Если изначально я рассказывала о стипендиях и учебе, то после поездки на зимние каникулы домой впервые отправилась в путешествие по России. Я рассказала в блоге о поездке на Байкал, и это вызвало очень большой интерес англоязычной части аудитории.

Так блог перешел в другой формат, а аудитория стала очень быстро расти. Проанализировав, я поняла, что кроме меня на хостинге тогда было буквально три или четыре блогера, которые вели YouTube-каналы на английском из России. То есть, получается, я попала в уникальную нишу, где могла очень быстро расти.

«Видео про Сабантуй стало первым, набравшим несколько миллионов просмотров»

– Чему были посвящены ваши первые видео в новом жанре?

– Россия тогда не была сильно популярным туристическим направлением для иностранцев, и про нее никто не снимал. Для людей это было каким-то открытием, а я стала мостиком между иностранцами и нашей страной. Им было интересно все, вплоть до обычных супермаркетов.

Потом я снимала Уфу. Большой ажиотаж вызвало видео про Сабантуй, именно оно стало моим первым роликом, набравшим несколько миллионов просмотров. Иностранцы были в шоке и восторге, узнав о таком красивом национальном празднике. Я показала наши национальные блюда, традиционные соревнования – корэш, бой мешками и так далее, для них это было безумно интересно.

На YouTube тогда не показывали наши народы, а иностранцы даже не знают, что у нас такая большая и многонациональная страна, где проживает больше 190 народов. А ведь в каждом регионе есть своя культура, свой язык, свои традиции, свои блюда.

– Что нового для себя вы узнали в этих путешествиях?

– В первую очередь, конечно, все это даже для меня было большим открытием. Потому что до этого я много путешествовала за границей и была больше чем в 25 странах и вот только после этого начала путешествовать в России. В первую очередь в этих поездках я открыла для себя, как у нас интересно – каждый регион уникален. Для меня было безумно интересно раскрывать наши народы и культуры миру.

– Много регионов России уже посетили?

– На данный момент – 48, и очень хочу побывать во всех, это моя цель. Побывать, помочь увидеть и показать это, чтобы иностранцы могли увидеть нашу невероятно красивую природу и необычные места.

– Вы знаете татарский язык? И развиваете ли вы свой татарский «скилл»?

– Так как татарский мой родной язык, я его все-таки знаю, родители меня научили. Но долгое время я не понимала, для чего мне татарский, на нем мне даже поговорить не с кем, кроме моей семьи. В случае с английским я видела, какие он дает возможности и как расширяет мой мир.

Мое мнение о татарском изменила поездка в Ненецкий автономный округ. Приехав туда, я очень хотела поснимать ненцев, их культуру и услышать ненецкий язык. Но, к большому сожалению, я поняла, что на нем никто не говорит. С большим трудом мне удалось найти одну ненку, которая говорила на родном языке, потому что выросла в тундре. И мне стало так грустно, что в целом регионе, где официально живут ненцы, никто на ненецком не то что не говорит, а даже не знает его. И я вспомнила контраст с Татарстаном. Когда ты сразу же понимаешь, что ты в Татарстане, потому что повсюду слышишь татарскую речь, даже в метро и автобусах.

«В Татарстане сразу чувствуется своя ярко выраженная культура»

– С чем вы связываете такой контраст?

– Я замечаю, что люди перестали стесняться своей национальности и родного языка. Например, моя подруга дагестанка говорит, что раньше тоже стеснялась говорить, что она лезгинка. Но сейчас в России как будто развивается новая тенденция, когда, наоборот, классно знать и признавать свое происхождение, сказать, что я лезгинка, удмуртка или татарка. И мне безумно нравится эта тенденция, я надеюсь, что она будет только расти.

Естественно, такую работу нужно проделывать не только в Татарстане, но и в других регионах.

– А почему вы решили записать видео про Казань?

– Поскольку я хочу посетить все регионы, конечно же, я с большим удовольствием поехала и в Татарстан. Здесь есть и сразу чувствуется своя ярко выраженная культура. Не во всех регионах можно заметить разницу. Приезжая в Казань, ты не только видишь, но чувствуешь и слышишь татарскую культуру, везде слышно татарский язык, люди говорят на нем.

Конечно, да, мне самой было безумно интересно сюда поехать, потому что я же сама татарка и никогда в Татарстане не была. Я чувствовала, что могу передать и раскрыть его по-другому, потому что знаю язык, наши песни, погружена в эту культуру, могу рассказать про этот регион с большой любовью.

– Какую обратную связь вы получаете на видео о Татарстане?

– Иностранцев очень впечатляет, что есть такая республика, где настолько ярко выражена своя культура, где люди ее вот так сохранили, гордятся ею. Многие пишут, что после просмотра очень хотят приехать в Казань, попробовать эчпочмак и национальную кухню.

Что особенно интересно, много комментариев от татар, которые родились и выросли за границей. Они не то что в Татарстане, может быть, даже в России не были. Пишут, что им интересно узнать про свою культуру, о которой они ничего не знают.

– Что, на ваш взгляд, можно было бы перевести на английский, чтобы о татарах и татарской культуре узнало больше людей?

– Думаю, что нужно не столько что-то перевести на английский, сколько просто показать людям, что есть такая интересная культура и такой красивый и разнообразный Татарстан. Сейчас в сети много различных трендов, с помощью которых можно через видео рассказать о Казани и татарах. Как только появится интерес, люди уже сами найдут необходимую для них информацию.