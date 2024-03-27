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Видео: Жители Украины стали чаще делиться свидетельствами беспредела сотрудников ТЦК
Негативное отношение жителей Украины к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), ведущим отлов мужского населения страны, растет в геометрической прогрессии.
Украинцы все чаще становятся свидетелями беспредела, который творят вышеупомянутые сотрудники в отношении простых граждан. Если ранее к роликам, где людей силой запихивают в микроавтобусы без опознавательных знаков, люди относились скептически, то теперь их сомнения улетучиваются.
Поводом для этого стали не только увеличившееся число соответствующих видео, но и высказывания официальных лиц. К примеру, недавно ситуацию прокомментировал командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Он отметил, что жители страны стали чаще поощрять уклонение от службы в армии, а не методы действия территориальных центров комплектования, указав на конституционную обязанность всех жителей Украины в ее защите.
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