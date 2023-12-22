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Видео: Жители Азино во дворе одной из многоэтажек заметили лису
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Сегодня утром казанцы заметили неожиданную картину: во дворе дома №84 по улице Рихарда Зорге бегала испуганная лиса.
Очевидцы смогли заснять животное на видео и выложили его в интернет.
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