На главную ТИ-Спорт 8 августа 2025 09:29

Забег роботов был устроен на чемпионате России по легкой атлетике в Казани

Фото: Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В Казани в эти дни (с 7 по 10 августа) проходит чемпионат России по легкой атлетике. Вчера состоялся первый соревновательный день.

В рамках привлечения дополнительного интереса болельщиков организаторы мероприятия устраивают специальные любопытные акции.

В частности, вчера на Центральном стадионе состоялся так называемый забег роботов. В соревновании принимали участие два конкурсанта – белый и черный роботы. Победу одержал робот в белом.

Отметим, что чемпионат России по легкой атлетике проходит в столице Татарстана впервые с 2018 года.

