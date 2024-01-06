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Видео: Выжившие при штурме поселка Крынки морпехи ВСУ рассказали, как их бросили погибать
Кадрами с двумя новыми пленными матросами из состава 36 бригады морской пехоты ВСУ, захваченными российскими десантниками в районе поселка Крынки на левом берегу Днепра, поделился телеграм-канал «Крылатые».
Первый из них, Черный Антон Сергеевич 1998 года рождения, поведал, что участие в операции по форсированию Днепра стало для него сюрпризом, так как у него практически отсутствует необходимая подготовка. По его словам, службу он проходил далеко от передовой и был задействован в охране стратегических объектов.
Второй пленный из того же подразделения Москалюк Василий Николаевич сообщил, что служил в тылу поваром, и никак не ожидал, что его отправят форсировать реку в рядах штурмовых групп. На записи он проклинает командиров и призывает сослуживцев к неповиновению.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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