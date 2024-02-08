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Видео: ВСУ атакуют спецназ «Ахмат» «роями» FPV-дронов и беспилотниками «Баба-яга»
ВСУ атакуют спецназ «Ахмат» «роями» FPV-дронов, а также БПЛА «Баба-яга», на которые вешают противотанковые мины. Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале RT.
Как рассказал замкомандира 204-го полка спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик», несмотря на все эти усилия российские бойцы успешно продолжают наступление в районе Артёмовска, занимая стратегически важные высоты.
При этом военнослужащий «Ахмата» признался, что на сегодняшний день противостояние с ВСУ стало другим — не таким, как годом ранее. Теперь вся техника на поле боя – под дистанционным управлением. Почти всей техникой можно управлять дистанционно, в частности пулемётами и ПТУР.
фото: скриншот видео
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