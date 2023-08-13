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Видео: возле ЖК «Палитра» в Казани загорелась трава
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Сегодня возле жилого комплекса «Палитра» в Казани загорелась трава. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Отмечается, что на площади 100 квадратных метров загорелась трава.
В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня нет.
В настоящее время огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.
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