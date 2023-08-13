Видео: возле ЖК «Палитра» в Казани загорелась трава

Сегодня возле жилого комплекса «Палитра» в Казани загорелась трава. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что на площади 100 квадратных метров загорелась трава.

В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня нет.

В настоящее время огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.