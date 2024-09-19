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Происшествия 19 сентября 2024 10:25

Видео: Возле жилого массива «Ферма-2» в Казани заметили лося

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Сегодня утром возле жилого массива «Ферма-2» казанцы заметили перебегавшего дорогу лося. По данным местных телеграм-каналов, рано утром животное заприметили в поле между Салмачами и Куюками.

Конец лета и начало осени – период гона у крупных копытных животных, в том числе и лосей. В этот период они теряют осторожность, бывают очень агрессивны, часто выбегают на дороги в поисках пары. Водителям следует быть особо внимательными – в ночное и вечернее время снижать скорость, а если заметили стоящего лося, лучше затормозить.

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