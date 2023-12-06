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СВО 6 декабря 2023 11:17

Видео: военнослужащим из Татарстана на передовой вручили награды

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Военнослужащим из республики Татарстан вручили награды. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов написал в своем Telegram-канале.

«Продолжаем награждать на передовой военнослужащих из Татарстана. Спасибо землякам за ратную службу! Ватаныбызга тугры хезмәтегез өчен рәхмәт!» – написал Раис РТ.

Он отметил, что на днях заслуженные награды вручили бойцам полка 1232.

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#спецоперация на Украине
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