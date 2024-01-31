Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: водителя Mercedes из Башкирии оштрафовали за дрифт в центре Казани
Правоохранители на пересечении улиц Татарстан и Марселя Салимжанова заметили Mercedes, водитель которого занимался на проезжей части дрифтом, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Автовладелец умышленно направлял машину в управляемый занос, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.
Машину экипаж ДПС задержал. За рулем иномарки оказался 22-летний житель Башкирии. Автовладельца оштрафовали за нарушение ПДД.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников