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Происшествия 31 января 2024 15:47

Видео: водителя Mercedes из Башкирии оштрафовали за дрифт в центре Казани

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Правоохранители на пересечении улиц Татарстан и Марселя Салимжанова заметили Mercedes, водитель которого занимался на проезжей части дрифтом, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автовладелец умышленно направлял машину в управляемый занос, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Машину экипаж ДПС задержал. За рулем иномарки оказался 22-летний житель Башкирии. Автовладельца оштрафовали за нарушение ПДД.

#дрифт в казани
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