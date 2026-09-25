Видео: Водитель легковушки протаранил двоих на мотоцикле в Казани
ДТП с участием мотоциклиста в Казани
Видео жесткого ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла опубликовала Госавтоинспекция Казани. По данным ведомства, авария произошла в районе дома № 1 по улице Родины. На записи видно, как легковушка буквально таранит мотоцикл, стоявший на светофоре.
В результате происшествия водитель и пассажир получили травмы. Пострадавших госпитализировали. По факту ДТП возбуждено административное дело, проводится расследование.
В Госавтоинспекции уточняют, что время на видео по техническим причинам не соответствует действительности.