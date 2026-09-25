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Происшествия 25 сентября 2026 10:41

Видео: Водитель легковушки протаранил двоих на мотоцикле в Казани

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Видео: Водитель легковушки протаранил двоих на мотоцикле в Казани
ДТП с участием мотоциклиста в Казани
Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани

Видео жесткого ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла опубликовала Госавтоинспекция Казани. По данным ведомства, авария произошла в районе дома № 1 по улице Родины. На записи видно, как легковушка буквально таранит мотоцикл, стоявший на светофоре.

В результате происшествия водитель и пассажир получили травмы. Пострадавших госпитализировали. По факту ДТП возбуждено административное дело, проводится расследование.

В Госавтоинспекции уточняют, что время на видео по техническим причинам не соответствует действительности.

#дтп с мотоциклом #авария с мотоциклом #пострадали в дтп
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