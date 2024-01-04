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Руc Тат
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Происшествия 4 января 2024 21:01

Видео: водитель авто получил серьезные травмы в лобовом столкновении на мосту в Казани

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В Казани на мосту столкнулись две иномарки. Соответствующее видео опубликовали очевидцы ДТП.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, на мосту на улице Гаврилова столкнулись Toyota и Audi.

В результате водитель Toyota получил серьезные травмы. Мужчину увезли в горбольницу №7.

#дтп в казани
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