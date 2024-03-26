Видео: Во дворе дома на улице Карбышева в Казани сбили ребенка

Как стало известно «Татар-информу», накануне в одном из дворов в Приволжском районе Казани сбили ребенка.

По предварительным данным, во дворе дома №37 по улице Карбышева 7-летний ребенок попал под колеса «Нивы».

Пострадавшего мальчика увезли медики скорой помощи.