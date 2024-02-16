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Видео: во дворе дома на Чуйкова в Казани двое мужчин подожгли иномарку
Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как двое мужчин подожгли Nissan Juke, припаркованный в одном из казанских дворов.
Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, инцидент произошел во дворе дома на улице Маршала Чуйкова.
«В настоящее время полицейские изучают видеозаписи и устанавливают полную картину случившегося. По данному факту ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.
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