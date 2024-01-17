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Видео: Вертолет аварийно сел в Брянской области на участке трассы М3
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М3 в Брянской области после того, как зацепил линию электропередачи, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В четырех районах были перебои с электричеством, сейчас в двух районах уже все восстановили, еще в двух восстановят в ближайшее время.
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