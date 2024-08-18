Видео: в Зеленодольском районе после погони перевернулась легковушка

В Зеленодольском районе перевернулась легковушка.

Как сообщают очевидцы, водитель голубого Opel, управлявший автомобилем с просроченными правами, попытался скрыться от преследования правоохранителей, но не справился с управлением и автомобиль опрокинулся.

Сообщается, что во время погони нарушитель повредил забор СНТ «Именлек дубки» и задел проезжающую мимо машину.