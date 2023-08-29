Видео: в Заинске водитель сбил 10-летнего ребенка

В Заинске водитель сбил 10-летнего мальчика, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Мальчик выжил, в больницу его доставил сам водитель.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

Обстоятельства случившегося выясняются. Проверка ДТП находится на контроле прокуратуры.

Видео МВД по РТ.