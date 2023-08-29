news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 29 августа 2023 19:36

Видео: в Заинске водитель сбил 10-летнего ребенка

Скопировать ссылку

В Заинске водитель сбил 10-летнего мальчика, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Мальчик выжил, в больницу его доставил сам водитель.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

Обстоятельства случившегося выясняются. Проверка ДТП находится на контроле прокуратуры.

Видео МВД по РТ.

#Заинск #сбили ребенка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное