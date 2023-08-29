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Видео: в Заинске водитель сбил 10-летнего ребенка
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В Заинске водитель сбил 10-летнего мальчика, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Мальчик выжил, в больницу его доставил сам водитель.
По предварительным данным, ДТП произошло, когда мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
Обстоятельства случившегося выясняются. Проверка ДТП находится на контроле прокуратуры.
Видео МВД по РТ.
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