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Происшествия 24 мая 2024 18:29

Видео: В Высокогорском районе РТ подросток на мотоцикле влетел в иномарку

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Сегодня в селе Высокая Гора произошло ДТП с участием подростка-мотоциклиста. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в Госавтоинспекции Татарстана.

Видео произошедшего распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель байка на скорости влетает в иномарку, которая в тот момент разворачивалась.

«В результате ДТП 17-летний мотоциклист получил небольшие ссадины. После оказания медицинской помощи отпущен домой», – отметили в ведомстве.

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