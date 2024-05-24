Видео: В Высокогорском районе РТ подросток на мотоцикле влетел в иномарку

Сегодня в селе Высокая Гора произошло ДТП с участием подростка-мотоциклиста. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в Госавтоинспекции Татарстана.

Видео произошедшего распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель байка на скорости влетает в иномарку, которая в тот момент разворачивалась.

«В результате ДТП 17-летний мотоциклист получил небольшие ссадины. После оказания медицинской помощи отпущен домой», – отметили в ведомстве.