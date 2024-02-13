Момент обвала на золотодобывающей шахте в Турции попал на видео

Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Хамза Айдогду.

По словам губернатора, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал.

«Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций», – заявил губернатор телеканалу NTV.

Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами.